В ЦАО открыто 90 катков

Самая большая площадка с искусственным льдом расположена в Парке Горького, а старейший каток города находится на Патриарших прудах.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В центре Москвы в парках, во дворах и на территориях образовательных учреждений открыто 90 катков, 14 из них — с искусственным покрытием.

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Самая большая площадка с искусственным льдом расположена в Парке Горького. На Красной площади работает «ГУМ-каток», который ежегодно становится одним из наиболее популярных мест для активного отдыха москвичей и гостей города.

Катки с искусственным покрытием есть также в Таганском парке, парке «Красная Пресня», саду имени Н.Э. Баумана, саду «Эрмитаж», на площади Революции и в «Лужниках».

Три катка с искусственным льдом работают бесплатно. Один из них ждет гостей в парке «Новослободский». Еще два открыты впервые по адресам: Большой Овчинниковский переулок, дом 11а и Стройковская улица, дом 2.

На площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» на Школьной улице в Таганском районе открыт подиум для керлинга. Позаниматься можно бесплатно по предварительной записи.

Тем, кто хочет покататься на площадках с натуральным льдом, стоит прийти в Делегатский и Екатерининский парки, парк «Красная Пресня» и в сад «Эрмитаж». Арены с естественным льдом работают и на территориях образовательных учреждений: в школах № 1297 (Мещанский район), № 1501 (Тверской район), в Романовской школе и в центре развития детей и юношества «Пресня» (Пресненский район).

Во дворах залито 63 катка. В частности, 10 из них находятся в Пресненском районе, 13 — в Таганском. По семь ледовых площадок расположено во дворах Мещанского района и в Хамовниках. Покататься во дворах можно в Красносельском, Басманном, Тверском районах, в районах Якиманка и Замоскворечье. Все площадки украсили гирляндами, баннерами и праздничной подсветкой.

В ЦАО есть два катка на естественных водоемах — на Патриарших и Чистых прудах. Обязательное условие их работы — толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров. Специалисты еженедельно проводят замеры, а при температурах воздуха, близких к нулю градусов и выше, — ежедневно. При толщине льда ниже допустимых значений катки закрывают.

Каток на Патриарших прудах — старейший в городе. В XIX веке здесь проводили соревнования и устраивали праздники. Лев Толстой привозил на этот каток дочерей, а в романе «Анна Каренина» на Патриарших Левин искал Кити.

На катке на Чистых прудах с 1913 года проходили любительские соревнования по хоккею, который тогда только завоевывал популярность в России. И именно этот каток можно увидеть в одном из эпизодов фильма «Покровские ворота».

Катки с искусственным льдом

Бесплатные катки находятся по следующим адресам:

— Новослободская улица, дом 62/13 (культурный центр «Новослободский»);

— Большой Овчинниковский переулок, дом 11а;

— Стройковская улица, дом 2.

Адреса платных катков:

— парк культуры и отдыха «Красная Пресня» (Мантулинская улица, дом 5);

— сад имени Н.Э. Баумана (Старая Басманная улица, дом 15);

— парк «Таганский» — (Таганская улица, дом 40–42);

— «ГУМ-Каток» (Красная площадь, дом 3);

— площадь Революции;

— улица Лужники, дом 24, строение 7;

— Парк Горького — четыре площадки (улица Крымский вал, дом 9);