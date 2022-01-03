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1 час назад

Более 270 километров дорог построят в Москве до 2025 года

В Москве до 2025 года планируют построить свыше 270 километров дорог и 48 пешеходных переходов. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 270 километров дорог построят в столице до 2025 года
Фото:  Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей строительного комплекса Москвы. В ближайшие три года в наших планах — возведение 272,7 километра дорог, 48 пешеходных переходов, 87 мостов, тоннелей и эстакад, — отметил Бочкарев.

По его словам, ключевой проект на ближайшие годы — строительство хоровых магистралей. Его планируется завершить в 2022–2023 годах. Эти дорожные объекты соединят между собой 72 столичных района и улучшат транспортную ситуацию более чем для 11 миллионов жителей города.

Также Бочкарев добавил, что продолжаются работы по реконструкции МКАД. На этой автодороге планируется перестроить еще четыре транспортные развязки в дополнение к ранее обновленным.

До этого сообщалось, что в 2022 году в столичном районе Ясенево откроют футбольное поле. Спортивный объект располагается на улице Паустовского. Футбольное поле будет иметь искусственное покрытие, а по его периметру установят шумозащитные экраны.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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