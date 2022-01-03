Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

«Главный проект ближайших лет в сфере образования - это постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика», - отметил мэр.

Он пояснил, что в старшей школе открылись новые виды предпрофессиональных классов, предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники получили возможность получать новые направления, атомные и курчатовские классы. Стало больше популярных IT-классов. К проекту присоединились уже 75 школ. В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах предоставить эту возможность большинству учащихся в старших классах.