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48 минут назад

Сергей Собянин рассказал о планах развития образования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

Собянин рассказал о планах развития образования в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный проект ближайших лет в сфере образования - это постепенный переход к индивидуальным образовательным траекториям с учетом желаний, талантов и возможностей каждого ученика», - отметил мэр.

Он пояснил, что в старшей школе открылись новые виды предпрофессиональных классов, предпринимательские и медиаклассы. В рамках инженерной специализации старшеклассники получили возможность получать новые направления, атомные и курчатовские классы. Стало больше популярных IT-классов. К проекту присоединились уже 75 школ. В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города. В планах предоставить эту возможность большинству учащихся в старших классах.

Кроме того, немало инноваций произошло в Московской электронной школе (МЭШ). Благодаря интеграции с ведущими образовательными платформами страны, в библиотеке МЭШ появилось 45 тыс. качественных учебных материалов, которые пользуются спросом у школьников и учителей. Функционал МЭШ расширен за счет добавления новых виртуальных лабораторий. Школьники получили возможность формировать личное портфолио достижений.

«Следующим шагом развития МЭШ станет возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом его возможностей, талантов и интересов», - заключили Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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