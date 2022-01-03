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1 час назад

Футбольное поле откроют в 2022 году на улице Паустовского

Оно появится в результате реконструкции объекта незавершенного строительства.

Футбольное поле откроют в 2022 году на улице Паустовского
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

В районе Ясенево на улице Паустовского оборудуют футбольное поле.

«Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта реконструируют объект незавершенного строительства — поле с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. В здании оборудуют вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.

Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон, с северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, создадут систему наружного освещения. Прилегающую территорию благоустроят, разместят малые архитектурные формы.

Кроме того, оборудуют трибуны для зрителей почти на 500 мест, контрольно-пропускной пункт и открытые парковки.

В Москве обустроено свыше тысячи футбольных площадок, включая 144 полноразмерных поля размером 90 на 45 метров и больше. Среди них также 697 школьных стадионов и площадок, 315 дворовых площадок со специальным покрытием, разметкой и воротами, 51 площадка Москомспорта и 50 площадок при вузах и других организациях.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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