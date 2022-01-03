Футбольное поле откроют в 2022 году на улице Паустовского

Оно появится в результате реконструкции объекта незавершенного строительства.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

В районе Ясенево на улице Паустовского оборудуют футбольное поле.

«Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта реконструируют объект незавершенного строительства — поле с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. В здании оборудуют вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.

Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон, с северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, создадут систему наружного освещения. Прилегающую территорию благоустроят, разместят малые архитектурные формы.

Кроме того, оборудуют трибуны для зрителей почти на 500 мест, контрольно-пропускной пункт и открытые парковки.