Футбольное поле откроют в 2022 году на улице Паустовского

Оно появится в результате реконструкции объекта незавершенного строительства.
В районе Ясенево на улице Паустовского оборудуют футбольное поле.
«Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В рамках проекта реконструируют объект незавершенного строительства — поле с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. В здании оборудуют вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.
Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон, с северной стороны установят ограждение с шумозащитным экраном, создадут систему наружного освещения. Прилегающую территорию благоустроят, разместят малые архитектурные формы.
Кроме того, оборудуют трибуны для зрителей почти на 500 мест, контрольно-пропускной пункт и открытые парковки.
В Москве обустроено свыше тысячи футбольных площадок, включая 144 полноразмерных поля размером 90 на 45 метров и больше. Среди них также 697 школьных стадионов и площадок, 315 дворовых площадок со специальным покрытием, разметкой и воротами, 51 площадка Москомспорта и 50 площадок при вузах и других организациях.