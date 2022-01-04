На портале Russpass появился маршрут по праздничной Москве

На цифровом туристическом сервисе Russpass появился новый маршрут по праздничной столице "Город-сказка: прогулка по новогодней Москве", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всего на карте 10 мест: это площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", украшенные улицы, выставка дизайнерских елей и бал-маскарад. Стартует проулка в саду "Эрмитаж", где работает каток. Приобрести билеты на него можно сразу же на Russpass.

Затем маршрут пройдет по бульварам, площадям и улицам центра Москвы, где работают выставки и проходят новогодние мероприятия. Также можно прогуляться по площадки Нового Арбата, ГУМа, Центрального детского магазина и Красной площади. Пользователи могут составить персональную карту, добавляя и исключая локации или меняя их местами. Также Russpass посоветует достопримечательности и рестораны, которые находятся поблизости.