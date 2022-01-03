В 2022 году достроят BMX-велодром на Ангарской улице

«На участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроят пост круглосуточной охраны, организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и с покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки», — рассказал Рафик Загрутдинов.