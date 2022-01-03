В 2022 году достроят BMX-велодром на Ангарской улице

Его общая площадь составит 6,2 тысячи квадратных метров.
BMX-велодром достроят на Ангарской улице в 2022 году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«На участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой, устроят пост круглосуточной охраны, организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с подпорными стенами высотой до трех метров и с покрытием из асфальтобетона, а также четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, предназначенными для спортсменов разного уровня подготовки», — рассказал Рафик Загрутдинов.
Проектом предусмотрена установка спортивного и паркового освещения, а также благоустройство территории.
Рафик Загрутдинов отметил, что в следующем году запланирован ввод в эксплуатацию 10 спортивных объектов.
«В стадии строительства находится 18 объектов спорта, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов общей площадью почти 88 тысяч квадратных метров. В частности, завершим развитие территории спортивного комплекса “Воробьевы горы”, введем в эксплуатацию международный центр самбо, центр бокса на территории олимпийского комплекса “Лужники”, ФОК с бассейном в районе Чертаново, а также завершим реконструкцию футбольного стадиона “Москвич”», — сообщил он.
До конца 2024 года планируется построить 31 спортивный объект. В Москве появятся 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Среди них дворец тенниса, международные центры самбо и бокса, серфинг-парк и ледовый дворец.