Москвичам пообещали холодный январь

Январь в Москве будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

По его словам, среднемесячная температура воздуха не превысит норму более чем на 0,5-1 градус. При этом по количеству осадков возможен переизбыток, но и он не превысит 10-20% от всего месячного лимита.