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24 минуты назад

В Москву придут традиционные крещенские морозы

Январь в Москве будет умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. Об этом «РИА Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали холодный январь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, среднемесячная температура воздуха не превысит норму более чем на 0,5-1 градус. При этом по количеству осадков возможен переизбыток, но и он не превысит 10-20% от всего месячного лимита.

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Также Тишковец отметил, что высота снежного покрова достигнет 35-40 сантиметров. Данный показатель больше соответствует норме февраля, а не января.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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