В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
33 минуты назад

Синоптик пообещал москвичам холодный январь и преждевременную весну

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец заявил, что в январе в столице будет холодно и снежно, а в феврали и марте — аномально тепло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москвичам пообещали холодный январь
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков», — сказал синоптик.

Он отметил, что среднемесячная температура если и превысит норму, то всего на градус, а снега выпадет на 10-20% больше, чем обычно.

В последний месяц зимы в столице потеплеет, продолжил Тишковец. Температура в феврале будет в среднем на три градуса выше нормы. Аномально теплым будет и март — на четыре градуса выше нормы.

В WWF предрекли холодный 2022 год по всей Земле

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито объяснил, каких правил стоит придерживаться, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Медик подчеркнул, что человек может получить переохлаждение и даже этого не заметить. Прежде всего страдают руки, ноги, ушные раковины и нос.

Последние новости
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители