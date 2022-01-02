Москвичам пообещали холодный январь

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец заявил, что в январе в столице будет холодно и снежно, а в феврали и марте — аномально тепло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

«В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков», — сказал синоптик.

Он отметил, что среднемесячная температура если и превысит норму, то всего на градус, а снега выпадет на 10-20% больше, чем обычно.

В последний месяц зимы в столице потеплеет, продолжил Тишковец. Температура в феврале будет в среднем на три градуса выше нормы. Аномально теплым будет и март — на четыре градуса выше нормы.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито объяснил, каких правил стоит придерживаться, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Медик подчеркнул, что человек может получить переохлаждение и даже этого не заметить. Прежде всего страдают руки, ноги, ушные раковины и нос.