В Лужниках пройдет Рождественский забег

Рождественский забег в рамках зимнего спортивного фестиваля пройдет 7 января в Лужниках в Москве . Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента спорта.

"7 января гостей фестиваля ждет Рождественский забег по территории Лужников. Протяженность маршрута составит 5 км. Всем участникам на финише будут вручаться памятные медали. Сделать красивые фотографии для соцсетей или просто на память о весело проведенном времени можно будет на специальных спортивных фотозонах, оформленных в новогоднем стиле", - рассказал собеседник агентства.

Согласно правилам забега, принять участие в нем смогут лица старше 18 лет. Всем желающим необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте фестиваля и подготовить новогодний костюм. Для получения стартового пакета участникам надо будет предъявить паспорт, медицинскую справку о допуске к соревнованию, действующий qr-код или ПЦР с полученным результатом не ранее трех суток до забега, либо сертификат о вакцинации в электронном или в распечатанном виде.