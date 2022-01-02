Заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил горожан, что в новогодние праздники под видом сотрудников коммунальных служб к ним в квартиры могут прийти мошенники, и попросил быть бдительными.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», - заметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Петр Бирюков напомнил москвичам, что сотрудники коммунальных служб на новогодних праздниках не планируют проведение поквартирных обходов и проверок.

«Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», - подчеркнул он.

Заместитель мэра Москвы попросил жителей города, которым пришли фальшивые коммунальщики, обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Национальном центре финансовой грамотности предупредили о мошенниках, которые вымогают деньги у жильцов, представляясь сотрудниками сферы ЖКХ и судебными приставами. По данным центра, обычно мошенники приходят вдвоем, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании другой - за пристава. Они звонят в квартиры и сообщают жильцам о задолженности за коммуналку, угрожают отключить электричество или газ.