В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
46 минут назад

Москвичей предостерегли от мошенников-«коммунальщиков»

Заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил горожан, что в новогодние праздники под видом сотрудников коммунальных служб к ним в квартиры могут прийти мошенники, и попросил быть бдительными.

«К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации», - заметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Петр Бирюков напомнил москвичам, что сотрудники коммунальных служб на новогодних праздниках не планируют проведение поквартирных обходов и проверок.

«Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается», - подчеркнул он.

Заместитель мэра Москвы попросил жителей города, которым пришли фальшивые коммунальщики, обращаться в правоохранительные органы.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

Ранее в Национальном центре финансовой грамотности предупредили о мошенниках, которые вымогают деньги у жильцов, представляясь сотрудниками сферы ЖКХ и судебными приставами. По данным центра, обычно мошенники приходят вдвоем, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании другой - за пристава. Они звонят в квартиры и сообщают жильцам о задолженности за коммуналку, угрожают отключить электричество или газ.

Эксперты призвали не впускать незнакомцев в дом, выяснить их имена и должности, а затем позвонить в управляющую компанию и службу приставов. Там сообщат, действительно ли у них есть такие сотрудники и отправляли ли их на обход квартир.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,МВД,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители