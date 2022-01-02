Рождественские морозы придут в Москву в конце праздников

В столичном регионе на первой неделе января ожидается снежная, но умеренно морозная погода. Из-за атлантического циклона в отдельные дни в Москве и области будет тепло и без осадков. А вот чего ожидать от погоды в Рождество, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Среда — переломный день

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По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, вплоть до 5 января столичная погода будет «радовать» жителей города: она будет исключительно морозной и довольно прохладной.

— Практически всю предстоящую неделю погоду будет определять атлантический циклон, — отметила она. — Затронет он первые три дня будущей недели: 3, 4 и 5 января. В это время среднесуточная ночная температура в Москве понизится до минус 11—13 градусов. Зато днем эти показатели достигнут 8–10 градусов. Такая погодная характеристика будет сохраняться до 5 января.

Пятого числа текущего месяца, по словам Поздняковой, в столичной погоде наступит переломный момент:

— В этот период в столичный регион начнет приходить новый атлантический циклон, который принесет нам порцию обильных снегопадов. И именно в ночь на пятое число ожидается самое интенсивное выпадение снега.

Эксперт заметила, что именно 5 января будет самая холодная ночь за всю неделю и столбики термометров опустятся до минус 12–15 градусов, а в области температура упадет на один–два градуса.

— Зато утром 5 января все изменится. К нам начнет поступать порция теплого воздуха. Столбики термометров, — сказала эксперт, — в дневные часы достигнут минус двух–трех градусов.

Немного тепла

Такая теплая дневная температура в Москве сохранится и в Рождество:

— С 6 на 7 января, в Рождество, дневная температура не опустится ниже 0 градусов. А вот ночью эти показатели достигнут минус 2–3 градусов.

Резкое понижение температуры и так называемые рождественские морозы, по словам эксперта, придут в Москву и область после праздников.

— Понижение температуры и рождественские морозы придутся уже на 8–9 января, — уточнила она. — Среднесуточная температура в этот период будет понижаться до минус 10–12 градусов, а дневная — достигнет минус 5–7 градусов.