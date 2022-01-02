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31 минуту назад

Еще 4 пункта обогрева для бездомных открыли в Москве

На территории столицы начали работать еще 4 пункта обогрева для бездомных, всего в городе сейчас действуют 16 таких пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще 4 пункта обогрева для бездомных открыли в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В них бездомные могут согреться, выпить горячего чая, а также получить теплую одежду. Кроме того, в пунктах будет организовано общение с социальными работниками.

«У нас работает 16 пунктов обогрева для бездомных людей, что почти в 3 раза больше, чем прошлой зимой. Здесь люди могут получить необходимую помощь в сильные морозы. По поддержке бездомных мы также находимся в постоянном контакте с общественными организациями», — сказал глава департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

Некоторые пункты находятся в автобусах «Социального патруля», остальные расположились в более вместительных палатках. Они находятся рядом с отделениями центров соцадаптации. Еще бездомные могут получить помощь на привокзальных территориях в мегаполисе.

Все пункты обогрева открыты круглосуточно. Также с 09:00 до 18:00 бездомные могут посетить пункт обогрева «Ангар спасения» от некоммерческой организации «Служба помощи «Милосердие» на Николоямской улице.

Для бездомных можно принести теплые вещи и обувь: их принимают в Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки.

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