Face Pay появится на всех станциях МЦК

«Face Pay — самый масштабный сервис для оплаты проезда по распознаванию лица в мире. Более 55 тыс. пассажиров метро уже пользуются Face Pay, и мы ждем, что сервис станет только популярнее. В 2022 году по поручению Мэра Москвы мы продолжим развитие этого инновационного способа оплаты проезда. Так, стоимость разовой поездки на метро по Face Pay сохранилась на уровне 46 рублей — столько же стоит одна поездка по „Тройке“. Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной „Тройкой“ и социальными картами для студентов и школьников» , — городит руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.