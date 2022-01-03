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42 минуты назад

Face Pay появится на всех станциях МЦК

Департамент транспорта Москвы сообщает, что в этом году на всех станция Московского центрального кольца начнет работать бесконтактный способ оплаты Face Pay. В качестве пилотного проект появится и на станция МЦД.

Face Pay появится на всех станциях МЦК
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«Face Pay — самый масштабный сервис для оплаты проезда по распознаванию лица в мире. Более 55 тыс. пассажиров метро уже пользуются Face Pay, и мы ждем, что сервис станет только популярнее. В 2022 году по поручению Мэра Москвы мы продолжим развитие этого инновационного способа оплаты проезда. Так, стоимость разовой поездки на метро по Face Pay сохранилась на уровне 46 рублей — столько же стоит одна поездка по „Тройке“. Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной „Тройкой“ и социальными картами для студентов и школьников» , — городит руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

В прошлом году 15 октября бесконтактный способ платы проезда появился на всех станциях московского метро. По биометрии совершили поездку 122 тыс. человек.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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