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1 час назад

Названы самые посещаемые центры госуслуг в Москве в 2021 году

Центры госуслуг столичных районов Кунцево и Можайский, а также Южное Бутово и Марьино стали самыми посещаемыми в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центров.

Названы самые посещаемые центры госуслуг в 2021 году
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Уточняется, что чаще всего горожане посещали центры "Мои документы" районов Кунцево и Можайский. Там было зарегистрировано около 430 тысяч обращений.

"На втором месте по популярности – районный центр госуслуг Южного Бутово, а третье место занял центр госуслуг района Марьино", – рассказали в пресс-службе.

Горожанам напомнили, что за год "Мои документы" открыли два флагманских офиса – в ЮВАО и САО.

"Вместе с открытием флагмана в ЮВАО запустили новую услугу – консульскую легализацию документов, которую ввиду ее популярности затем расширили на все флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ", – сказал собеседник агентства, добавив, что за год за данной услугой обратились более 9,3 тысячи заявителей.

Ранее в московском метро начал курсировать тематический поезд в фирменных цветах центров госуслуг. Состав запустили в честь десятилетия офисов "Мои документы". Стены вагонов украшены фотографиями сотрудников, рассказавших о своих детских мечтах. Состав запущен Сокольнической линии метро. Он будет ходить в течение полугода.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что "Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности. Она отметила, что цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают. По ее словам, это не просто работа, это стиль жизни людей, работающих в команде.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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