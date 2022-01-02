Названы самые посещаемые центры госуслуг в 2021 году

Центры госуслуг столичных районов Кунцево и Можайский, а также Южное Бутово и Марьино стали самыми посещаемыми в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центров.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Уточняется, что чаще всего горожане посещали центры "Мои документы" районов Кунцево и Можайский. Там было зарегистрировано около 430 тысяч обращений.

"На втором месте по популярности – районный центр госуслуг Южного Бутово, а третье место занял центр госуслуг района Марьино", – рассказали в пресс-службе.

Горожанам напомнили, что за год "Мои документы" открыли два флагманских офиса – в ЮВАО и САО.

"Вместе с открытием флагмана в ЮВАО запустили новую услугу – консульскую легализацию документов, которую ввиду ее популярности затем расширили на все флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ", – сказал собеседник агентства, добавив, что за год за данной услугой обратились более 9,3 тысячи заявителей.

Ранее в московском метро начал курсировать тематический поезд в фирменных цветах центров госуслуг. Состав запустили в честь десятилетия офисов "Мои документы". Стены вагонов украшены фотографиями сотрудников, рассказавших о своих детских мечтах. Состав запущен Сокольнической линии метро. Он будет ходить в течение полугода.