Снежный путь: в каких парках оборудованы лыжные трассы

Поклонников лыжного спорта ждут в 26 городских парках. Для прогулок можно подобрать маршрут любой протяженности и уровня сложности.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Для любителей активного отдыха в 26 столичных парках обустроили более полусотни лыжных трасс. Они подходят как для спокойных прогулок с друзьями или семьей, так и для спортивных забегов.

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Маршруты различаются по протяженности, сложности и стилю катания — классическому или коньковому. Так, например, опытным лыжникам понравятся длинные трассы в Измайловском парке, парке «Сокольники» и ландшафтном парке «Митино». Здесь есть маршруты со сложными переходами, поворотами и склонами. Для семейного катания хорошо подойдет Воронцовский парк, где обустроили специальную детскую трассу. А новичков ждут на ровных лыжных дорожках в парке «Ходынское поле».

Лыжные трассы доступны посетителям парков бесплатно. Работа большей части из них зависит от погодных условий. Перед катанием необходимо ознакомиться с информацией на официальных сайтах парков.

Рыхлый снег и быстрое скольжение

Рекордсмен по числу и разнообразию лыжных трасс — парк «Сокольники». Здесь обустроены 15 маршрутов для лыжников любого уровня подготовки. Протяженность трасс варьируется от 500 метров до 10 километров. Все они подходят для катания классическим стилем, а две из них, расположенные на 2-м и 5-м Лучевых просеках, также подойдут для конькового стиля. В здании бегового клуба парка (Митьковский проезд, дом 11) работает пункт проката, где можно подобрать лыжи и ботинки, переодеться и оставить вещи. Поблизости есть вендинговые аппараты. Подробную информацию об особенностях работы трасс можно узнать на сайте парка.

В Измайловском парке открыты пять лыжных трасс, которые предназначены для катания классическим стилем. Первый маршрут протяженностью 4,5 километра проходит по аллее Большого Круга и аллее Пролетарского Входа. Еще одна трасса проложена в северной части парка. Маршрут проходит параллельно Майской аллее, вдоль Народного проспекта. Его длина составляет пять километров.

А у главного входа в парк со стороны Московского проспекта начинается лыжный маршрут для новичков. Это короткая круговая трасса протяженностью один километр, на ней отсутствуют сложные переходы, повороты и склоны.

Также в парке открыты пункты проката инвентаря. Узнать график их работы можно на сайте. Кроме того, на сайте можно подобрать подходящий маршрут.

В этом году в музее-заповеднике «Царицыно» обустроили пять круговых лыжных трасс. Три из них протяженностью от одного до пяти километров проходят по дворцовой части парка. Начать лыжный заезд предлагается у Шипиловских ворот (вход № 7). Еще две трассы протяженностью семь и 12 километров проложили в районе Нижнего Царицынского пруда. Эти маршруты проходят по самой живописной части парка. Они подойдут для катания классическим беговым стилем.

В музее-заповеднике работают пункты проката, где можно подобрать инвентарь, переодеться и оставить вещи. Подробная информация доступна на сайте.

Покататься на лыжах всей семьей можно в Воронцовском парке. Здесь есть детский маршрут протяженностью 0,5 километра, который подходит для обучения новичков. Старт и финиш трассы находятся справа от центрального входа (Воронцовский парк, дом 1).

Для более опытных лыжников работает маршрут протяженностью 2,5 километра. Трасса огибает весь парк и возвращается к исходной точке (Воронцовский парк, дом 9). И детская, и общая трассы предназначены для катания классическим стилем. Узнать об их работе можно на сайте.

Сложный маршрут для эффективных тренировок обустроили в ландшафтном парке «Митино». Трасса длиной три километра начинается со стороны Новотушинского проезда (у дома 5), проходит вдоль Пенягинского пруда и огибает березовую рощу. Спортсменам предлагают совершить круговой забег и преодолеть трудные участки с подъемами и спусками. Трасса подходит для катания классическим беговым стилем. Узнать о ее работе можно на сайте.

На территории музея-заповедника «Коломенское» открыли два лыжных маршрута протяженностью три и пять километров. Первая трасса начинается от КПП № 6 и проходит вдоль 1-й улицы Дьяково Городище до храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Вторую обустроили в северной части парка. Она начинается у КПП № 1, проходит вдоль улицы Жужа и набережной Москвы-реки.

Трассы подходят для катания классическим стилем. Работают пункты проката спортивного инвентаря. Подробная информация представлена на сайте музея-заповедника.

Любителей спокойных лыжных прогулок ждут в парке «Ходынское поле». Здесь обустроили два маршрута без значительных спусков и подъемов. Большая трасса длиной 2,3 километра проложена вокруг холма, на котором находится зеркальный лабиринт. Она подходит для катания как классическим, так и коньковым стилем.

Малая лыжная трасса протяженностью 1,6 километра начинается в северной части парка и проходит до памятника летчику М.В. Водопьянову. Затем лыжникам предстоит развернуться и ехать назад. Этот маршрут подходит для катания классическим стилем. О работе трасс можно прочитать на странице парка в социальной сети «В контакте».

Лыжи при любой погоде

Также в парках Москвы есть пять всепогодных лыжных трасс с искусственным снегом. Они работают даже при нулевой температуре воздуха. Нужную плотность покрытия на трассах поддерживают при помощи систем механического оснежения — специальных снежных пушек.

Две всепогодные трассы работают в парке «Сокольники». Их протяженность — 1,5 и три километра. Первая трасса протянулась от Митьковского проезда по направлению к Поперечному просеку, вторая начинается за Сиреневым садом и идет по 5-му Лучевому просеку. Трассы открыты круглосуточно. Они подходят для катания классическим и коньковым стилями. Прочитать об особенностях их работы можно на сайте парка.

В парке Олимпийской Деревни всепогодная трасса протяженностью в один километр начинается от комнаты матери и ребенка, идет вокруг парка и возвращается к точке старта. Она подходит для катания классическим беговым стилем. Информация о работе трассы представлена на официальном сайте парка.

Километровая лыжная трасса с искусственным снегом проложена в ландшафтном парке «Митино». Она огибает березовую рощу со стороны входной группы с улицы Пенягинской (возле дома 16) и подходит для катания классическим стилем.

Небольшая 300-метровая трасса с искусственным снегом оборудована в парке «Северное Тушино». Она проходит по его центральной части между пешеходными дорожками. Трасса подойдет для катания классическим стилем.

Лыжные прогулочные маршруты в парках:

— парк «Фили» (три трассы протяженностью один, три и пять километров, есть пункт проката);

— парк у Джамгаровского пруда (трасса протяженностью 1,5 километра, пункт проката отсутствует);

— сквер по Олонецкому проезду (две трассы протяженностью один и 1,5 километра, прокат отсутствует);

— парк «Красная Пресня» (трасса протяженностью 500 метров, пункт проката отсутствует);

— парк у прудов «Радуга» (трасса протяженностью 2,5 километра, пункт проката отсутствует);

— зона отдыха «Терлецкая дубрава» (трасса протяженностью 500 метров, пункт проката отсутствует);

— усадьба Алтуфьево (трасса протяженностью 750 метров, пункт проката отсутствует);

— парк 50-летия Октября (трасса протяженностью 2,5 километра, пункт проката отсутствует);

— парк «Северное Тушино» (две трассы протяженностью один и 1,7 километра, пункт прокат отсутствует);

— парк Дружбы (две короткие трассы, обе протяженностью 350 метров, пункт проката отсутствует);

— парк «Дубки» (трасса протяженностью один километр, пункт проката отсутствует);

— Гончаровский парк (трасса протяженностью 800 метров, есть пункт проката);

— усадьба Измайлово (трасса протяженностью один километр, пункт проката отсутствует);

— парк имени Юрия Лужкова (трасса протяженностью два километра, есть пункт проката);

— парк по Борисовским прудам (две трассы протяженностью 800 метров и 1,2 километра, пункт проката отсутствует);

— зона отдыха «Борисовские пруды» (трасса протяженностью три километра, пункт проката отсутствует);

— парк «Кузьминки» (две трассы протяженностью два километра каждая, есть пункт проката);

— парк «Ангарские пруды» (трасса протяженностью 2,8 километра, есть пункт проката);