В 2021 году в метро появилось 337 новых вагонов «Москва-2020»

Они курсируют по Кольцевой и Калужско-Рижской линиям, а также перевозят пассажиров Большой кольцевой линии метро.
За прошедший год в Московском метрополитене появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020» — это 44 полных состава. Пандемия не послужила помехой обновлению общественного транспорта, а поездки пассажиров стали комфортнее и тише.
В новых вагонах установлены широкие двери и межвагонные переходы — в часы пик без труда могут разойтись два пассажира. Кроме того, здесь есть система обеззараживания воздуха, количество USB-портов увеличено в пять раз, а уровень шума стал ниже на 15 процентов.
В прошедшем году новые вагоны поступили на Кольцевую и Калужско-Рижскую линию, также впервые поезда «Москва-2020» начали перевозить пассажиров Большой кольцевой линии.
Темпы обновления подвижного состава в Московском метрополитене выше, чем во многих городах мира. В 2021 году полностью обновили парк поездов на Кольцевой и Большой кольцевой линиях — теперь пассажирам доступны удобные, инновационные и вместительные вагоны «Москва-2020».
«В этом и следующем году суммарно закупим более 660 новых вагонов, уже в конце 2023-го у нас будет самый молодой парк поездов среди США и Европы. За 10 лет мы снизили средний возраст поездов с 22,5 до 12 лет и продолжаем дальше повышать комфорт ваших поездок в транспорте», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
С 2010 года столичная подземка получила 3885 новых вагонов. Доля современных поездов выросла более чем в пять раз — с 12 до 68 процентов. Только на Большой кольцевой линии будет работать больше 100 составов — это более 800 комфортных вагонов.