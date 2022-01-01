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1 час назад

Около 7% месячной нормы осадков выпало в Москве в новогоднюю ночь

В результате снегопада, который прошел в регионе в новогоднюю ночь, в Москве выпало 3 мм осадков, в Московской области – до 4 мм, сообщает РИАМО.

7% месячной нормы осадков выпало в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На столичной ВДНХ сугробы выросли на 3 см (до 26 см). На территории Москвы местами снежный покров увеличился на 4 см.

В Московской области больше всего осадков выпало в Коломне и Кашире - до 4 мм.

Норма осадков в январе в Москве составляет 42 мм.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. В столице и области прогнозируются порывистый ветер, гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

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