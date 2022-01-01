Россияне заметили винную елку на улицах Москвы

Елку, собранную из бутылок вина, на улице Русаковской заметила одна из жительниц столицы. Россиянка опубликовала фото в Facebook-группе «Сокольники Соседи» и удивила пользователей сети.

Фото: страница «Сокольники Соседи» на Facebook страница «Сокольники Соседи» на Facebook

Участники сообщества высоко оценили необычную новогоднюю елку. «Ух, ты! Здорово!», «Шикарная», «Класс», — писали москвичи в комментариях. Одна из подписчиц вспомнила старое новогоднее стихотворение: «Елочка, елка лесной аромат! Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас!». «Каждой бутылочкой», — поправила другая участница группы.

В комментариях пользователи опубликовали еще одно фото винной елки. Оказалось, что рядом с ней разместилась шахматная доска с большими фигурами. Комментаторы предположили, что оригинальное новогоднее оформление создали сотрудники одного из местных магазинов.