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1 час назад

Новый год застал тысячи москвичей на катке ВДНХ

Новый год на коньках. Немало москвичей и гостей столицы встретили 2022-й на самом большом катке страны – на ВДНХ, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Новый год застал тысячи москвичей на катке ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На крупнейшем катке страны атмосфера новогодней сказки: повсюду аниматоры в ярких костюмах, причудливые ростовые куклы. Но и сами посетители знали, чем удивить. Нарядились эффектно.

«Я люблю поражать людей, все дети на меня смотрят. И это так здорово, классно, когда поднимаешь людям настроение!».

«У нас есть своеобразная легенда, это наши тотемные животные, все подходят, фотографируются».

На каток приходили семьями, с маленькими детьми. Родители знали, что здесь их ждет отличное шоу. Артисты исполняли каверы популярных песен. Профессиональные фигуристы радовали пируэтами, и это вдохновение для тех, кто недавно начал кататься.

«Сын хоккеист полупрофессиональный. Надеемся, станет профи. Решили необычным образом отметить».

«Здесь самый большой каток, самая радостная атмосфера Нового года».

Взрослые и маленькие фигуристы активно двигались, поэтому не мерзли. Впрочем, погода стала для москвичей настоящим новогодним подарком: всего 4 градуса мороза и почти безветренно. Поэтому многие решили отправиться на прогулку в центр. Атмосфера ярких, нарядно украшенных улиц располагала к загадыванию желаний.

«Чтобы все были счастливы! С Новым годом!».

Еще одним подарком для москвичей стало то, что метро, МЦК и наземный транспорт работали круглосуточно и бесплатно.

«Мы едем с ВДНХ в отель. Не знали, что это бесплатно, для нас очень приятная неожиданность!».

«Были удивлены, что проезд бесплатный. Нет никакой толкучки».

Кульминацией праздничной ночи стал фейерверк над Москворецкой набережной. В ночном небе загорелись сотни композиций, среди которых золотые и серебристые ленты, раскрывающиеся цветы, пальмы и кометы. Всего 26 площадок подготовили свои пиротехнические шоу, каждое длилось четыре минуты. За ночь в Москве выпустили более 30 тысяч залпов.

Новости Москвы,Анастасия Сорокина,
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