Несмотря на закрытие Красной площади в новогоднюю ночь, около установленных возле нее ограждений собрались толпы людей. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Красную площадь закрыли, все люди пытаются пройти, полиция не справляется», — подписал ролик автор, TikTok-пользователь Petrowk.

Действия граждан многим показались нелогичными. «Смысл идти, если знали, что закрыта?», «Сказали же заранее, что будет закрыта. Нафига туда ехать?», — оставили однотипные недоуменные комментарии пользователи.

Некоторые отметили, что в принципе не понимают смысл подобных поездок в праздник, ведь Новый год традиционно принято отмечать дома в кругу семьи. Кто-то предположил, что москвичи в основном отпраздновали новогоднюю ночь с родственниками, а на Красную площадь отправились туристы.

Несколько юзеров с ностальгией вспомнили, как когда-то отмечали Новый год на главной площади страны. «В 2000-м прям перед Мавзолеем пили водку», — поделился один из комментаторов.

Ранее снеговик-медведь около Красной площади попал на фото и умилил россиян. У некоторых при взгляде на необычную фигуру возникло желание лепить снежки.