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1 час назад

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый день 2022 года

В первый день года в России ожидается гололедица и небольшой снег. Соответствующие данные публикует Гидрометцентр.

Синоптики рассказали о погоде 1 января в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Днем будет тепло – температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. На территории Московской области ожидают до -4 градусов. К ночи столицу ожидает похолодание до -9 градусов.

Синоптики ожидают ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал в беседе со «Звездой», какую погоду ждать жителям центральной части России в новогодние каникулы. Первого и второго января мороз не будет сильным, ветер ожидается умеренный. Однако с третьего января ожидается похолодание и настоящая зимняя погода.

Новости Москвы,Погода,Александр Синенков,
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