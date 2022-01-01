Синоптики рассказали о погоде 1 января в Москве

В первый день года в России ожидается гололедица и небольшой снег. Соответствующие данные публикует Гидрометцентр.

Днем будет тепло – температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. На территории Московской области ожидают до -4 градусов. К ночи столицу ожидает похолодание до -9 градусов.

Синоптики ожидают ветер со скоростью до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.