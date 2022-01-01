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1 час назад

В Москве назвали фейерверки главной причиной вызова «скорой» в новогоднюю ночь

В наступившем году в Москве выросло число вызовов скорой помощи, сообщает «Московский Комсомолец».

Названа главная причина вызова «скорой» в новогоднюю ночь в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, главной причиной обращения в новогоднюю ночь медики назвали ранения от фейерверков. Так, 51-летний мужчина в Большом Грузинском переулке в 00:28 получил травму глаз от искры петарды. С такой же проблемой через минуту к медикам обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Им оказали помощь.

Самой первой пациенткой, вызвавшей скорую помощь, была школьница, которую избил отец. Последним пациентом в 2021 году был 17-летний юноша.

Ранее юристы предупредили россиян об ответственности за запуск фейерверков. Неосторожное обращение с пиротехникой может повлечь за собой уголовное наказание, сообщили они. Это произойдет, если будут зафиксированы вред здоровью или порча имущества.

Новости Москвы,Происшествия,Московский комсомолец,
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