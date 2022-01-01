Названа главная причина вызова «скорой» в новогоднюю ночь в Москве

В наступившем году в Москве выросло число вызовов скорой помощи, сообщает «Московский Комсомолец».

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По информации издания, главной причиной обращения в новогоднюю ночь медики назвали ранения от фейерверков. Так, 51-летний мужчина в Большом Грузинском переулке в 00:28 получил травму глаз от искры петарды. С такой же проблемой через минуту к медикам обратился 50-летний гражданин Вьетнама. Им оказали помощь.

Самой первой пациенткой, вызвавшей скорую помощь, была школьница, которую избил отец. Последним пациентом в 2021 году был 17-летний юноша.