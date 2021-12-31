Собянин обратился к москвичам

"Праздник отдохновения от проблем и забот. Праздник мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни", – сказал Собянин.