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43 минуты назад

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что Новый год – самый лучший праздник, который встречают с родными и близкими людьми.

Собянин обратился к москвичам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Праздник отдохновения от проблем и забот. Праздник мечты о будущем. Через несколько часов наступит Новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни", – сказал Собянин.

Он поблагодарил москвичей за трудолюбие, таланты, терпение и ветеранов, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Отдельное спасибо мэр выразил врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с COVID-19.

"Докладываю вам, друзья, что несмотря на сложности, наш город продолжает активно развиваться. Строится новое жилье, метро и дороги, школы и детские сады, поликлиники и больницы", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что в городе продолжают реставрировать памятники архитектуры, благоустраивать парки и дворы.

"Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым, 2022 годом! С праздником, друзья", – заключил Собянин.

По случаю Нового года в Москве включили праздничную подсветку. Она будет работать на протяжении всех новогодних праздников.В столице в ночь с 31 декабря на 1 января в связи с проведением праздничных фейерверков движение транспорта ограничат на некоторых участках.

Собянин рассказал о новогодних традициях москвичей

Движение ограничат по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому Спуску. Кроме того, ограничения, возможно, введут по Раушской и Софийской набережным.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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