В Москве задержали или отменили свыше 90 рейсов

Более 90 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В Домодедово 20 рейсов задержали и два отменили. Во Внуково задерживается вылет 12 самолетов. При этом три рейса отменили.

Больше всего отменено рейсов в Шереметьево. Согласно данным сервиса, в аэропорте отменили 49 вылетов. Шесть рейсов задерживают.

Многочисленные отмены рейсов также фиксировали в Москве накануне. В Шереметьево задержали 14 вылетов самолетов. При этом 58 лайнеров там не взлетели вовсе.