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51 минуту назад

В Москве задержали или отменили свыше 90 рейсов

Более 90 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В Домодедово 20 рейсов задержали и два отменили. Во Внуково задерживается вылет 12 самолетов. При этом три рейса отменили.

Больше всего отменено рейсов в Шереметьево. Согласно данным сервиса, в аэропорте отменили 49 вылетов. Шесть рейсов задерживают.

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Многочисленные отмены рейсов также фиксировали в Москве накануне. В Шереметьево задержали 14 вылетов самолетов. При этом 58 лайнеров там не взлетели вовсе.

В аэропорту Домодедово перенесли время вылета для 31 рейса. Кроме того, 4 взлета там отменили. В свою очередь, во Внуково задержали 21 рейс. Также там отменили 4 вылета.

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