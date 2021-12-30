Праздничную подсветку зданий включили в столице

Праздничную архитектурно–художественную подсветку зданий включили в Москве. Об этом в Instagram сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Pelagiya Zamyatina Pelagiya Zamyatina

Уточняется, что праздничное освещение домов будет работать на протяжении всех праздничных дней и отключится только 15 января, говорится в Instagram сторис московского мэра.

30 декабря Сергей Собянин рассказал о новогодних традициях москвичей. Горожане, по словам мэра города, встречают Новый год в кругу семьи и смотрят «Иронию судьбы». Другая часть людей, как уточнил он, едет на Красную площадь, чтобы послушать бой курантов. Большинство жителей столицы готовят к праздничному столу утку, оливье и пельмени, добавил мэр.

Праздник москвичи, выразил он уверенность, встречают с теми, кто особенно дорог — родными и близкими. Старые традиции объединяют страну и делают россиян одной большой семьей.