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1 час назад

Праздничную подсветку зданий включили в Москве

Праздничную архитектурно–художественную подсветку зданий включили в Москве. Об этом в Instagram сообщил мэр города Сергей Собянин.

Праздничную подсветку зданий включили в столице
Фото: Pelagiya ZamyatinaPelagiya Zamyatina

Уточняется, что праздничное освещение домов будет работать на протяжении всех праздничных дней и отключится только 15 января, говорится в Instagram сторис московского мэра.

30 декабря Сергей Собянин рассказал о новогодних традициях москвичей. Горожане, по словам мэра города, встречают Новый год в кругу семьи и смотрят «Иронию судьбы». Другая часть людей, как уточнил он, едет на Красную площадь, чтобы послушать бой курантов. Большинство жителей столицы готовят к праздничному столу утку, оливье и пельмени, добавил мэр.

Праздник москвичи, выразил он уверенность, встречают с теми, кто особенно дорог — родными и близкими. Старые традиции объединяют страну и делают россиян одной большой семьей.

30 декабря сообщалось, что москвичам необязательно ехать в центр, чтобы посмотреть новогодний салют. Площадки организованы в каждом округе, например, в Парке Дружбы на севере, на Поклонной горе в Западном округе, в ландшафтном парке «Митино» на северо-западе и в других местах.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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