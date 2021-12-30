Праздничную подсветку включили на зданиях в Москве

В Москве на зданиях в честь предстоящих новогодних праздников включили праздничную архитектурную подсветку, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова © РИАМО, Пелагия Тихонова

«Включили праздничную архитектурно-художественную подсветку столичных зданий. Она будет работать все праздники», – сообщил мэр в сторис Instagram.

В рамках работы по украшению города к Новому году и Рождеству также установили более 1 тыс. праздничных елей. Деревья украшены разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами. Их разместили на площадях, в пешеходных зонах, парках и других местах.