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24 минуты назад

Праздничную подсветку включили на зданиях в Москве

В Москве на зданиях в честь предстоящих новогодних праздников включили праздничную архитектурную подсветку, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Праздничную подсветку включили на зданиях в Москве
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

«Включили праздничную архитектурно-художественную подсветку столичных зданий. Она будет работать все праздники», – сообщил мэр в сторис Instagram.

В рамках работы по украшению города к Новому году и Рождеству также установили более 1 тыс. праздничных елей. Деревья украшены разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами. Их разместили на площадях, в пешеходных зонах, парках и других местах.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что для украшения Москвы используют современное энергосберегающее оборудование. Оно основано на светодиодах. Подобные светильники потребляют в десятки раз меньше электричества и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,
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