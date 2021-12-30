По МЦК проехали 150 млн пассажиров в 2021 году

«В этом году МЦК исполнилось 5 лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. Вместе с вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растёт и пассажиропоток МЦК», — сказал Ликсутов.