По МЦК проехали 150 млн пассажиров в 2021 году

Услугами Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались около 150 млн пассажиров в 2021 году, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В этом году МЦК исполнилось 5 лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. Вместе с вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растёт и пассажиропоток МЦК», — сказал Ликсутов.
Наибольшей популярностью в 2021 году пользовались станции Площадь Гагарина (40 тыс. человек в сутки), Нижегородская (38 тыс.), Ростокино (33 тыс.), Кутузовская (30 тыс.) и Ботанический сад (25 тыс.).
Ранее НСН сообщала, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у станции МЦД-2 «Марьина Роща».