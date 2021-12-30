Дворник получил подарок от жильцов московской многоэтажки

Одна из участниц группы написала, что жители всего подъезда в знак благодарности за чистоту собрали новогодние подарки для дворника и уборщицы. «Оперативно скинулись и уже сегодня мы вручили подарки. Вы даже не представляете, какие счастливые глаза у них были!» — отметила женщина.