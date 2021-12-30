Где москвичам смотреть салюты в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в столице традиционно запустят фейерверки. «Вечерняя Москва» разбиралась, откуда откроются лучшие виды, а также напомнила о правилах безопасности тем, кто собирается устраивать салют самостоятельно.

Фото: ТАСС ТАСС

В центре — шесть точек

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Всего в Москве организуют 26 точек для просмотра фейерверков, сообщается на сайте мэра Москвы. Ровно в полночь главный фейерверк традиционно запустят на Москворецкой набережной рядом с Большим Москворецким мостом, парком Зарядье и Красной площадью.

На остальных площадках шоу начнется в час ночи первого января: именно в это время Новый год наступает в Калининграде и начинается во всей России. Салют продлится четыре минуты.

Московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь, поэтому до центральных точек запуска можно будет добраться на общественном транспорте. В частности, в ЦАО салют в час ночи можно будет посмотреть еще в пяти точках:

Сад «Эрмитаж» (ул. Каретный ряд, д. 5). Ближайшие станции метро — «Чеховская», «Тверская» и «Пушкинская», от которых можно дойти пешком за 7–10 минут. Чуть дольше добираться от «Маяковской» и «Цветного бульвара».Парк Горького (Крымский вал, д. 9). В пешей доступности расположены станции метро «Парк культуры» кольцевой и Сокольнической линий, а также «Октябрьская»-кольцевая и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии.Таганский парк (ул. Таганская, д. 40–42). Парк находится между Таганской и Марксистской улицами. Неподалеку находятся станции «Таганская» и «Марксистская».Парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, д. 5, Красногвардейские пруды, нижний пруд). Ближайшие станции метро — «Выставочная» (850 метров, 10 минут пешком) и «Улица 1905 года» (1300 метров, 20 минут пешком).Сад имени Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15а, стр. 4). Ближе всего находится станция метро «Красные ворота» (12 минут пешком), «Курская» (15 минут) и «Бауманская» (18 минут).

В других округах — еще 20 точек

В Западном административном округе посмотреть салют можно будет в Парке Победы и Парке 50-летия Октября, в ЮВАО — в парке «Кузьминки-Люблино» и в районе Печатники (акватория реки Москва, напротив улицы Гурьянова, д. 31), в САО — в парке «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).

В ВАО организуют сразу четыре точки запуска фейерверков: Измайловский парк (Аллея Большого Круга, д. 7), район Измайлово (городок имени Баумана (Измайловская усадьба). Перовский парк (ул. Лазо, вл. 7) и парк Сокольники (ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1). По трем адресам будут запускать фейерверки в СВАО: центральная аллея ВДНХ, Бабушкинский и Лианозовский парки.

В СЗАО москвичи смогут посмотреть на салют в парках «Митино» (ул. Рословка, д. 5) и «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 50–70). В ЮЗАО фейерверки запустят из усадьбы «Воронцово» (ул. Воронцовский парк, д. 3) и на улице Кадырова в Южном Бутове. В ЮАО единственная точка — в парке им. Ю. М. Лужкова (пр-т Андропова, д. 58а).

В ТиНАО салют запустят в поселении Московский (центр спорта «Московский». Проектируемый проезд № 5562) и в городе Троицке (ул. Физическая, возле пожарной части № 42). В Зеленограде посмотреть на шоу можно будет по адресу Озерная аллея, д. 4, стр. 2.

Соблюдать осторожность

Чтобы не получить травмы при самостоятельном запуске фейерверка, нужно помнить о технике безопасности. Рекомендациями с «Вечерней Москвой» поделились в МЧС.

В ведомстве отметили, что покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, а при покупке внимательно проверить состояние изделия и изучить инструкцию.

Хранить изделие нужно в соответствии с требованиями производителя. Ни в коем случае нельзя давать его детям. Запускать салют рекомендуется вдали от жилых зданий и линий электропередачи, наблюдателям лучше отойти на 30–50 метров. В момент запуска нельзя курить, а человек, ответственный за процесс, должен быть трезвым. Ракеты нельзя запускать с рук и тем более направлять в сторону людей.