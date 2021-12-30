Маски в московском транспорте в новогодние праздники будут проверять почти в 1,5 раза больше контролёров, чем обычно. Контроль будет ужесточён, маски нельзя будет спускать на подбородок в течении всей поездки, сообщает РИА Новости.

В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе, — заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, более 700 контролеров будут работать в период с 1-го по 10 января, это в два раза больше, чем в прошлом году. Пассажирам по-прежнему необходимо носить маски на протяжение всей поездки.

Мы призываем пассажиров с уважением относиться к здоровью и безопасности друг друга и благодарим всех, кто соблюдает простые профилактические правила, — сказал Султанов, уточнив, что спущенная на подбородок мака не защищает от инфекции.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции.

Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.