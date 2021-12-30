Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности

"Мосгаз" напомнил москвичам, как провести новогодние праздники безопасно.
Как указывается в сообщении компании, одно из правил безопасности - применение газовой плиты по назначению. Нельзя использовать ее для обогрева квартиры, развешивать белье для сушки над конфорками. Также опасно готовить на открытом огне, последствия такого "пикника" непредсказуемы.
Еще столичные газовики советуют не забывать проветривать жилое помещение.
"Готовить мы явно будем больше, а значит, стоит быть более внимательными к вентиляции, стараться чаще проветривать помещение. Рекомендуемое время проветривания 10-15 минут. Проветривание будет полезным и в случае, если ваша конфорка горит непривычным оранжевым цветом, здесь также обратите внимание на увлажнитель – его функции напрямую влияют на состав воздуха. Оранжевое горение пламени входит в список самых популярных обращений москвичей к мосгазовцам в соцсетях. В 95% случаев обычный цвет пламени восстанавливается за счет выполнения простых правил", - отмечается в сообщении.
В нем добавляется, что стоит использовать плиты с функцией газ-контроля. Устройство автоматически отключает подачу газа к горелке, если она потухла, и помогает не допустить опасного скопления газа в помещении. Разумеется, оборудование должно быть исправным.
Также среди советов - использовать подходящую посуду и следить за чистотой плиты.
"Раз уж взялись помыть плиту, делайте это не раньше, чем через час после готовки – дайте ей остыть, не допускайте попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки, для мойки используйте влажную, предварительно отжатую губку, не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Рассекатели можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой. Мыть газовый шланг-подводку, двигать плиту без присмотра специалистов чревато как минимум риском нарушения герметичности соединений", - напоминается в сообщении.
"Мосгаз" – одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.