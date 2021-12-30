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1 час назад

Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности в праздники

"Мосгаз" напомнил москвичам, как провести новогодние праздники безопасно.

Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указывается в сообщении компании, одно из правил безопасности - применение газовой плиты по назначению. Нельзя использовать ее для обогрева квартиры, развешивать белье для сушки над конфорками. Также опасно готовить на открытом огне, последствия такого "пикника" непредсказуемы.

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Еще столичные газовики советуют не забывать проветривать жилое помещение.

"Готовить мы явно будем больше, а значит, стоит быть более внимательными к вентиляции, стараться чаще проветривать помещение. Рекомендуемое время проветривания 10-15 минут. Проветривание будет полезным и в случае, если ваша конфорка горит непривычным оранжевым цветом, здесь также обратите внимание на увлажнитель – его функции напрямую влияют на состав воздуха. Оранжевое горение пламени входит в список самых популярных обращений москвичей к мосгазовцам в соцсетях. В 95% случаев обычный цвет пламени восстанавливается за счет выполнения простых правил", - отмечается в сообщении.

В нем добавляется, что стоит использовать плиты с функцией газ-контроля. Устройство автоматически отключает подачу газа к горелке, если она потухла, и помогает не допустить опасного скопления газа в помещении. Разумеется, оборудование должно быть исправным.

Также среди советов - использовать подходящую посуду и следить за чистотой плиты.

"Раз уж взялись помыть плиту, делайте это не раньше, чем через час после готовки – дайте ей остыть, не допускайте попадания воды и моющего средства внутрь дверцы духовки, для мойки используйте влажную, предварительно отжатую губку, не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Рассекатели можно снять, протереть и высушить, а вот их посадочное место протирается только сухой тряпкой. Мыть газовый шланг-подводку, двигать плиту без присмотра специалистов чревато как минимум риском нарушения герметичности соединений", - напоминается в сообщении.

"Мосгаз" – одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.

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