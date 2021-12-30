Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности

"Готовить мы явно будем больше, а значит, стоит быть более внимательными к вентиляции, стараться чаще проветривать помещение. Рекомендуемое время проветривания 10-15 минут. Проветривание будет полезным и в случае, если ваша конфорка горит непривычным оранжевым цветом, здесь также обратите внимание на увлажнитель – его функции напрямую влияют на состав воздуха. Оранжевое горение пламени входит в список самых популярных обращений москвичей к мосгазовцам в соцсетях. В 95% случаев обычный цвет пламени восстанавливается за счет выполнения простых правил", - отмечается в сообщении.