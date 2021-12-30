Контроль за ношением масок в транспорте усилят

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в новогодние праздники соблюдение масочного режима в общественном транспорте Москвы будут проверять более 700 контролеров, сообщает ТАСС .

По его словам, в этот период в столице «увеличивается пассажиропоток», в том числе за счёт туристов, которые, как и москвичи, активно «посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры».