На северо-западе Москвы каршеринг протаранил шесть автомобилей. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома на Туристской улице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцем кадры.

На записи видны последствия аварии – как минимум шесть легковых автомобилей пострадали от действий водителя арендованной машины. Сам он поспешил скрыться с места ДТП. Сейчас его личность устанавливают в ГИБДД.