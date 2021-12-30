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1 час назад

Появилось видео с места тарана 6 машин каршерингом в Москве

На северо-западе Москвы каршеринг протаранил шесть автомобилей. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома на Туристской улице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцем кадры.

На записи видны последствия аварии – как минимум шесть легковых автомобилей пострадали от действий водителя арендованной машины. Сам он поспешил скрыться с места ДТП. Сейчас его личность устанавливают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что сухогруз доставил во Владивосток партию покрытых льдом иномарок из Японии.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,ГИБДД,
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