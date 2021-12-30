На северо-западе Москвы каршеринг протаранил шесть автомобилей. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома на Туристской улице. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались снятые очевидцем кадры.
На записи видны последствия аварии – как минимум шесть легковых автомобилей пострадали от действий водителя арендованной машины. Сам он поспешил скрыться с места ДТП. Сейчас его личность устанавливают в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что сухогруз доставил во Владивосток партию покрытых льдом иномарок из Японии.