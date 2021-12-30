Три четверти москвичей выбирают искусственные ели

"Опрос показал, что 42% опрошенных уже поставили новогоднюю ель, при том, что только 82% респондентов ставят дома елку каждый год. Преимущественно москвичи выбирают искусственную ель (74%) по причине того, что она практична, долго стоит и не осыпается, таким образом москвичи проявляют заботу об экологии и избегают лишних хлопот. Лишь четверть опрошенных выбирает живую ель из-за аромата и внешнего вида. Интересный факт, что 18% москвичей чередуют живую и искусственную елку год от года", - отмечается в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.