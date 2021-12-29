Россиян поразил опустевший вокзал в Москве

«Красивый, удобный, элегантный, немноголюдный, исторический — Киевский вокзал! Недавно возвращалась с экскурсии из Переделкино и в какой-то момент поняла, что, кроме меня, в этом огромном пространстве никого нет…» — отметила автор в подписи к снимкам. Юзеры от всей души поблагодарили ее и выразили свое восхищение увиденным. «Действительно элегантный вокзал. Большое спасибо, что нам показали!», «Чудесное место!», «Лепота», — написали они. «Удивительное и притягательное место! К сожалению, часто, в суете, мы пробегаем и не замечаем его истинной красоты…» — поделился мыслями фолловер интернет-сообщества.