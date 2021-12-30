Синоптики рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус девяти градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет семь-девять градусов мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.