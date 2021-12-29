Желтый уровень опасности продлили в Москве

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлил Гидрометцентр в Москве и Московской области. Соответствующее предупреждение содержится в данных прогностической карты учреждения.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин Агентство "Москва"/Денис Воронин

Оно будет действовать до 12:00 пятницы, 31 декабря.Ранее Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности до 22:00 четверга, 30 декабря.

Между тем по прогнозу синоптиков на портале "Метеоновости", днем 29 декабря Москва и Подмосковье оказались под воздействием гребня антициклона. В регионе ожидаются осадки в виде слабого снега. Столбик термометра опустится до –12 градусов. Ожидается также ветер от 2 до 7 метров в секунду.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.