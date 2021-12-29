У станции метро «Ольховая» в Москве произошла коммунальная авария: из-за прорыва трубы потоки воды перекрыли путь местным жителям к шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятое очевидцами видео.

«Поток воды отрезал привычный путь от метро до шоссе, некоторые идут напролом и промокают насквозь», – говорится в сообщении канала.

Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.