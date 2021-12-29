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1 час назад

Прорыв трубы у станции метро «Ольховая» в Москве сняли на видео

У станции метро «Ольховая» в Москве произошла коммунальная авария: из-за прорыва трубы потоки воды перекрыли путь местным жителям к шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший снятое очевидцами видео.

«Поток воды отрезал привычный путь от метро до шоссе, некоторые идут напролом и промокают насквозь», – говорится в сообщении канала.

Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в столичной подземке пассажир ударился головой о проезжающий мимо поезд.

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