Жителей Москвы предупредили о гололедице

Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды до полудня 31 декабря.

Фото: Администрация поселения Марушкинское Администрация поселения Марушкинское

Как сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва», в столице до пятницы 21:00 на дорогах ожидается гололедица.

Пешеходам в такую погоду рекомендуется сменить обувь на более устойчивую, а водителям снизить скорость движения до минимально допустимой и увеличить дистанцию от других автомобилей.