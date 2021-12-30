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10 часов назад

Синоптики предупредили жителей Москвы о гололедице

Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды до полудня 31 декабря.

Жителей Москвы предупредили о гололедице
Фото: Администрация поселения МарушкинскоеАдминистрация поселения Марушкинское

Как сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва», в столице до пятницы 21:00 на дорогах ожидается гололедица.

Пешеходам в такую погоду рекомендуется сменить обувь на более устойчивую, а водителям снизить скорость движения до минимально допустимой и увеличить дистанцию от других автомобилей.

Напомним, что в случае экстренной ситуации необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу поселения Марушкинское по номеру телефона: 8 (916) 956-11-74

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