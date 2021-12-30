Жителей Москвы предупредили о гололедице

Сотрудники Гидрометцентра предупредили жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погоды до полудня 31 декабря.
Как сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва», в столице до пятницы 21:00 на дорогах ожидается гололедица.
Пешеходам в такую погоду рекомендуется сменить обувь на более устойчивую, а водителям снизить скорость движения до минимально допустимой и увеличить дистанцию от других автомобилей.
Напомним, что в случае экстренной ситуации необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу поселения Марушкинское по номеру телефона: 8 (916) 956-11-74