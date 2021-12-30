Дептранс рассказал о работе наземного транспорта в праздники

В новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена работа наземного транспорта на 157 маршрутах Москвы. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Все ночные маршруты города в праздничные дни будут работать как обычно. В Рождество же городской транспорт 166 наземных маршрутов проработает до 03:30. Ранее стало известно, что в преддверии Нового года и в выходные дни поезда ЦППК будут курсировать по специальному графику. В частности, в ночь на 1 и 8 января поезда МЦД будут ходить до 02:30.