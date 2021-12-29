Мэр Москвы назвал итоги года по строительству метро

«Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 197,5 км линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Сеть московского метро выросла в 1,5 раза. В 2021 году для пассажиров был открыт новый участок БКЛ длиной 25 км, включающий в себя 12 станций - «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», - говорится в сообщении.