Мэр Москвы назвал итоги года по строительству метро

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал итоги года по строительству метро. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 197,5 км линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Сеть московского метро выросла в 1,5 раза. В 2021 году для пассажиров был открыт новый участок БКЛ длиной 25 км, включающий в себя 12 станций - «Народное Ополчение», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», - говорится в сообщении.
Отмечается, что впервые со времен ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в 1935 года, в декабре было открыто 10 станций метро одновременно (участок Мневники - Каховская).
«В 2022-2024 годах планируется завершить строительство/реконструкцию 64 км линий, 27 станций и три электродепо московского метро», - подчеркивается в материалах.