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1 час назад

Собянин рассказал о своих планах в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ признался, что встречает Новый год рядом с мобильным телефоном.

Собянин рассказал о своих планах в новогоднюю ночь
Фото: ТАССТАСС

По словам Собянина, вот уже около 35 лет в новогоднюю ночь он держит под рукой телефон на случай чрезвычайной ситуации.

«У меня традиция такая - поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне какой-нибудь зам и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема"», - цитирует Собянина ТАСС.

Мэр добавил, что такие ситуации бывают не так часто, но мелких происшествий в новогоднюю ночь происходит достаточно много.

Столичный градоначальник пожелал горожанам в Новом году здоровья, а также уверенности в том, что «Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет краше становиться, лучше».

Ранее в том же интервью Сергей Собянин пообещал вводить в Москве только «минимальные точечные» ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового «омикрон»-штамма коронавируса.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ТВ Центр,ИТАР-ТАСС,
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