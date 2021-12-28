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1 час назад

Мэр Москвы пожелал горожанам уверенности в новом году

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и пожелал им здоровья и уверенности в будущем.

Мэр Москвы пожелал горожанам уверенности в новом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы пожелал хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне, потому что у нас есть много сомнений - вдруг то будет, вдруг се. Больше уверенности, что Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет становиться краше», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что в первую очередь желает москвичам здоровья, которое даст возможность справиться со всеми трудностями.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ТВ Центр,
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