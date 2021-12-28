Мэр Москвы пожелал горожанам уверенности в новом году

«Я бы пожелал хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне, потому что у нас есть много сомнений - вдруг то будет, вдруг се. Больше уверенности, что Москва справится со всеми проблемами, вызовами, что она каждый год будет становиться краше», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».