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43 минуты назад

Собянин пообещал минимальные ограничения при распространении "Омикрона" в Москве

Столичные власти будут стараться прибегать лишь к минимальным ограничениям, если штамм коронавируса "Омикрон" будет распространяться в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Собянин допустил минимальные ограничения из-за омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если какие-то "Омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города", – сказал мэр.

Он напомнил, что за два года пандемии Москва уже успела адаптироваться, поэтому сейчас экономика города функционирует в обычном режиме, нормально работает транспорт, системы образования и соцпомощи, промышленность.

"Стройте жизнь так, как вы обычно строите", – заключил мэр.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в Москве и в новогодние праздники, за исключением 1 января. Прививку против COVID-19 с 31 декабря до 9 января можно будет сделать в центрах вакцинации в общественных местах.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Правительство Москвы,ТВ Центр,
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