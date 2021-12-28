Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки на дорогах столицы оцениваются в девять баллов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на 16:45 - девять баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средние скорости автомобилей на МКАД составляют 28 км/ч, на ТТК - 17 км/ч, а на Садовом кольце - 15 км/ч. Наибольшие затруднения на выезде из Москвы зафиксированы на проспекте Андропова, Щелковском шоссе и Волгоградском проспекте. При этом свободнее всего в сторону области транспорт транспорт едет на Кутузовском проспекте, а также на Волоколамском и Ленинградском шоссе.