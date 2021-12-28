В Москве открылась самая необычная вакансия. На сайте HeadHunter появилось объявление о поиске «хвалителя в компанию по продаже бижутерии европейских брендов».

Фото: Pixabay Pixabay

Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы. Среди заявленных требований к соискателям указаны хорошее настроение, раскрепощенность, стильный и опрятный внешний вид. Задачи хвалителя — ходить возле бутиков и обсыпать покупателей комплиментами. За это предлагается весьма солидное вознаграждение — от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.

Уточняется, что характер работы разъездной, график гибкий, занятость частичная. Предлагается оформление по ТК РФ, но также возможно временное устройство по договору. Работнику будет предоставлен соцпакет, включающий оплачиваемый отпуск на зарубежном курорте, абонемент в фитнес, оплату психолога и стилиста.

«Если вы считаете, что хвалить женщин и делать комплименты — ваш дар, отправляйте нам резюме!» — таким призывом завершается объявление. Также работодатель отметил, что рассматривает только кандидатов, приславших фото.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.