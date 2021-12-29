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1 час назад

Метеоролог рассказал о погоде в Москве перед Рождеством

В преддверии Рождества температура воздуха в Москве будет более низкой, до -15°C. Об этом сообщили в Московском метеобюро, передает РИА «Новости».

Метеоролог рассказал о погоде в Москве перед Рождеством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что в среду, 29 декабря, в Москве ожидаются облачная погода, гололедица и -10°С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России январь ожидается теплее обычного, с температурой ниже нуля, но в пределах нормы. По его словам, температура выше многолетних значений будет наблюдаться только на юго-востоке Европейской территории.

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