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58 минут назад

В московском метро запустили тематический поезд "Шахматы"

Тематический поезд "Шахматы" запущен в московском метро во вторник на Сокольнической линии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В метро запустили тематический поезд "Шахматы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старт составу серии "Русич" под 32-м номером дал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Поезд будет курсировать по красной ветке в течение полугода, - сказал Карпов журналистам. - Поезд красочный, яркий, и главное, чтобы пассажиры не пропускали свои остановки, изучая вагоны".

Организаторы рассказали, что каждый из пяти вагонов состава посвящен разным темам, связанным с шахматами, - истории, развитию игры в СССР и России, главным именам в мировых шахматах. В поезде представлены любопытные факты о присутствии шахмат в кино, изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни знаменитостей.

Новости Москвы,Анатолий Карпов,ИТАР-ТАСС,
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