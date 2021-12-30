Пункты вакцинации продолжат работать во время праздников

В новогодние праздники пройти вакцинацию в поликлиниках по предварительной записи можно будет с 2 по 9 января, а сделать прививку от COVID-19 или сдать экспресс-тест в популярных общественных местах — с 31 декабря по 9 января. Выходным днем будет только 1 января, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Впереди Новый год и длинные выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается. Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Горожанам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или сдать экспресс-тест. Выходным будет только 1 января — день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений. Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет с 2 по 9 января с 09:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января будут выходными днями. Еще раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться», — отметила она.
Прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Также в Москве работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», в 21 популярном общественном месте и торговом центре, на территории семи транспортно-пересадочных узлов, а также в вестибюлях пяти станций метро.