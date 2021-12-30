Пункты вакцинации продолжат работать во время праздников

«Впереди Новый год и длинные выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается. Во время каникул с 31 декабря до 9 января привиться от COVID-19 в центрах вакцинации в общественных местах и пройти экспресс-тестирование можно будет с 11:00 до 18:00. Горожанам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или сдать экспресс-тест. Выходным будет только 1 января — день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений. Пройти вакцинацию в поликлинике по предварительной записи можно будет с 2 по 9 января с 09:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января будут выходными днями. Еще раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться», — отметила она.