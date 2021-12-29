Московский зоопарк сократит часы работы 31 декабря

"Московский зоопарк продолжит работать без выходных и в праздничные дни. 31 декабря заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 15:00. Вход закроется в 14:00. С 1 по 8 января мы продолжим работу в обычном режиме: зоопарк будет открыт с 09:00 до 17:00, а вход закрывается в 16:00", - говорится в сообщении.